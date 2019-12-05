Врио губернатора прокомментировал задержание на Украине члена севастопольского политсовета ЕР

Врио губернатора Севастополя и секретарь городской парторганизации «Единой России» единоросс Михаил Развожаев сообщил, что власти города не осведомлены о целях поездки на Украину члена политсовета Игоря Кучерявого.

«Если та цель, которая была обозначена, то это, конечно, цель печальная. Все-таки, будучи гражданином России и членом “Единой России”, получать документы другого государства — это, наверное, не очень корректно»,— сказал журналистам Михаил Развожаев (цитата по ТАСС) . При этом он заявил, что власти обязаны помочь ему как человеку, попавшему в беду.

Напомним, Игорь Кучерявый был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 3 декабря на пункте пропуска через украино-российскую границу в районе Крыма. В силовом ведомстве заявили, что единоросс приезжал в Херсонскую область для получения украинского загранпаспорта. В его отношении было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), санкция которой от трех до пяти лет тюрьмы. В 2014 году член «Единой России» участвовал в событиях «крымской весны».

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил “Ъ”, что Игорь Кучерявый вечером 4 декабря, по словам его родственников, был освобожден, но все еще продолжает находиться на Украине. Вместе с тем он не располагает информацией, прекращено ли уголовное производство в отношении единоросса.

Вадим Никифоров, Симферополь