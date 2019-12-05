После пожара с двумя погибшими на станции «Транснефти» в Татарстане возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту пожара на территории нефтеперекачивающей станции «Калейкино» компании «Транснефть», где в результате инцидента погибли двое рабочих. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело открыто по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ч. 3 ст.217 УК РФ).

Напомним, что инцидент произошел накануне в Альметьевском районе Татарстана. По предварительной версии, там во время работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м. произошел хлопок, в результате чего загорелась нефтесодержащая жидкость на площади около 20 кв. м. В результате инцидента 32-летний и 29-летний рабочие скончались на месте, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана начала проверку по факту пожара на станции «Калейкино».

"Ъ-Казань"