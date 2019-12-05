Прокуратура начала проверку после пожара с двумя погибшими на станции «Транснефти» в Татарстане

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту пожара на нефтеперекачивающей станции «Транснефти» «Калейкино», где в результате инцидента погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что инцидент произошел накануне в Альметьевском районе. Сообщение о происшествии поступило в 10:28. Пожарные установили, что там загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб.м в ходе работ по его очистке. В 12:03 спасатели ликвидировали открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13:24 — открытое горения внутри резервуара. Затем сотрудники МЧС начали искать пропавших работников «Транснефти», которые занимались очисткой резервуара. В 21:33 было найдено тело первого сотрудника, в 22:27 — второго. В данный момент поисковые работы завершены.

Во время прокурорской проверки ведомство выяснит детали, причины и условия трагедия. Также сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку действиям предприятия, которое организовало работы, повлекшие за собой возгорание, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"