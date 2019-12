Эмиратский телеканал показал интервью с вернувшимся из Ливии «наемником "ЧВК Вагнера"»

Эмиратский телеканал «Аль-Аан» показал видеозапись интервью, на котором якобы россиянин рассказывает о своем пребывании в Ливии в качестве военного инструктора и наемника «ЧВК Вагнера». На арабском голос за кадром отмечает, что человек, представленный как Игорь Коликов, отказался говорить о подробностях своей работы в Ливии и назвал «ЧВК Вагнера» «торговой компанией». Сам россиянин отмечает, что предпочитает сохранить инкогнито.

Россиянин рассказал, что родился в небольшом сибирском городе. Из Ливии, где, по его словам, он обучал ливийских бойцов «боям в городе», россиянин вернулся несколько месяцев назад — до завершения контракта, так как получил травму. По его словам, он находился в основном в Бенгази и немного под Триполи. Россиянин отметил: «Платит нам руководство, а с кем оно договаривается — не наше дело».

Бенгази, как и остальная восточная часть Ливии, находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. В апреле он начал наступление на Триполи, который пытаются удержать силы, подконтрольные Правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Публикации о российских наемниках в Ливии появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет, в Москве эту информацию неизменно опровергают. При этом в сентябре «Аль-Джазира» и другие СМИ сообщали о гибели россиян в ходе боев за Триполи. В начале ноября газета The New York Times утверждала, что в Ливию за последние полтора месяца прибыли около 200 «российских наемников». А спустя пару недель обвинения России во вмешательстве в конфликт на стороне Халифы Хафтара все чаще стали звучать из Триполи. «Мы собираемся посетить Россию после того, как соберем все улики и представим их властям»,— заявил на прошлой неделе агентству Associated Press председатель базирующегося в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. По его словам, в Ливии находятся около 600–800 бойцов «ЧВК Вагнера».

Марианна Беленькая