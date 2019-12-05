Улицы в центре Москвы сделают пешеходными на десять дней праздников

С 28 декабря по 6 января в Москве перекроют для движения транспорта несколько участков улиц в центре города. В это время на них будет проводиться фестиваль «Путешествие в Рождество», сообщается на сайте мэра Москвы.

Движение будет перекрыто с 2:00 28 декабря до 22:00 6 января:

на Тверской улице (от Тверского бул. до ул. Моховой);

на ул. Моховой (от Воздвиженки до Тверской ул.);

на ул. Охотный Ряд (от ул. Моховой до Театрального пр.);

на Театральном пр. (от ул. Охотный Ряд до ул. Петровки).

Схема ограничения движения в центре Москвы Фото: ЦОДД

Будет запрещен проезд по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам. Будут недоступны парковки №9002 и №9006 на ул. Охотный Ряд и Театральной площади соответственно. Раньше других ограничат возможность парковки в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном и Никитском переулках.

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