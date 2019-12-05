Маркетплейс «Беру» запустил службу доставки

Маркетплейс «Беру» (входит в группу «Яндекс.Маркет» — совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка) запустил собственную службу доставки, сообщил представитель компании «Ведомостям». По его словам, ранее эту услугу осуществляли партнеры компании, такие как «Сберлогистика», Boxberry и «Стриж».

Представитель добавил, что «Беру» продолжит с ними сотрудничать. Сейчас служба доставки работает только в семи районах Москвы (Зюзино, Академический, Черемушки, Хамовники, Таганский, Гагаринский, Ломоносовский). По словам представителя «Беру», заказ не должен превышать два килограмма, лимит вскоре будет увеличен. В будущем служба доставки появится в других крупных городах, однако представитель компании их не назвал.

Он также сообщил, что собственные курьеры находятся в штате компании, а преимуществом сервиса станет возможность отслеживать передвижение курьеров в приложении.

Согласно данным «Беру», оборот маркетплейса превышает 2 млрд руб. в месяц, ежедневно он доставляет 100 тыс. товаров. Собственные продажи «Беру» на маркетплейсе пока превышают половину оборота, но планируется, что продажи магазинов-партнеров скоро достигнут 50% в общем обороте. Сейчас у «Беру» насчитывается около 3 тыс. партнеров.

За полтора года существования «Яндекс.Маркета» в качестве совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка компания потратила на развитие около четверти из выделенных в 2018 году 30 млрд руб. «Яндекс.Маркет» планирует продолжить инвестировать в том числе в логистические объекты и сеть собственных постаматов. Но задача вхождения интернет-магазина «Беру» в топ-3 на российском рынке пока выглядит слишком сложной, считают аналитики.

Подробнее о затратах СП читайте в публикации “Ъ”.