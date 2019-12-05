ГИБДД предложила изменить правила выдачи прав двух категорий для иностранцев

Госавтоинспекция выступила за обмен иностранных водительских удостоверений на российские для водителей автобусов и грузовиков только после прохождения ими обучения в России, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. Предполагается, что обмен удостоверений категорий D и C будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения.

«Также мы хотим вернуться к той схеме, которая действовала до 2014 года, что гражданин РФ или лицо, постоянно проживающее на территории России, может управлять на основании иностранного водительского удостоверения только в течение 6 месяцев с даты получения вида на жительство или с даты получения паспорта гражданина РФ»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Рост аварийности c участием иностранцев стал предметом обсуждения на высоком уровне. Виной тому слабое знание приезжими ПДД, невозможность применять к ним санкции и отсутствие контроля за оплатой штрафов. Проблема уже обсуждалась на президиуме госсовета с участием президента. По поручению правительства разрабатывается план действий, но в Госавтоинспекции уже наметили экстренные меры, которые будут реализованы в самое ближайшее время.

По данным российской Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2019 года произошло более 3 тыс. ДТП по вине водителей из стран СНГ (+5,8%) и более 3,6 тыс. ДТП (+3%) по вине водителей из зарубежных государств. Все это происходит на фоне общего тренда по снижению аварийности.