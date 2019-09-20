Трудности перевоза

Рост аварийности c участием иностранцев — один из самых тревожных трендов последнего времени. Виной тому слабое знание приезжими ПДД, невозможность применять к ним санкции и отсутствие контроля за оплатой штрафов. Проблема уже обсуждалась на президиуме госсовета с участием президента. По поручению правительства разрабатывается план действий, но в Госавтоинспекции уже наметили экстренные меры, которые будут реализованы в самое ближайшее время.

Что не так с иностранцами

По данным российской Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2019 года произошло более 3 тыс. ДТП по вине водителей из стран СНГ (+5,8%) и более 3,6 тыс. ДТП (+3%) по вине водителей из зарубежных государств. Все это происходит на фоне общего тренда по снижению аварийности.

Тревожная ситуация складывается по ряду причин. Если сравнивать российских водителей и водителей из стран СНГ, то уровень подготовки последних существенно отличается (автомобилистов из Европы это касается в меньшей степени). Первая причина — в разных правилах дорожного движения. В Белоруссии, к примеру, не надо включать днем ближний свет фар, как это требуется в России. Кроме того, отечественные ПДД постоянно совершенствуются, в результате иностранец, который давно не был в России, может и не знать всех нюансов. Также с недавних пор в РФ действуют новые правила подготовки водителей и правила приема экзаменов, гораздо более жесткие, чем у соседей. В Казахстане и Армении, к примеру, до сих пор разрешена самостоятельная подготовка (в России экстернат запрещен с 2013 года).

В результате получается, что навыки вождения зарубежных водителей существенно отличаются от навыков водителей российских. Об этом свидетельствует и официальная статистика Госавтоинспекции: лишь 18,7% иностранных водителей, меняющих национальные водительские права на российские, сдают экзамен с первого раза. Подобная ситуация, естественно, приводит к созданию аварийных ситуаций на дорогах. Водители из стран ЕвраЗЭС, напомним, могут свободно пользоваться национальными удостоверениями на территории России – заново учится в автошколе, сдавать экзамены им не нужно.

Топ-10 регионов с наибольшим числом ДТП с иностранными гражданами Регион Количество ДТП % изменение к прошлому году, % Москва 793 -4,0 Санкт-Петербург 414 16,9 Московская область 354 1,1 Краснодарский край 116 -20,0 Ленинградская область 89 -18,3 Республика Татарстан 85 123,7 Самарская область 79 11,3 Приморский край 78 41,8 Свердловская область 71 7,6 Хабаровский край 64 39,1 Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года открыть таблицу в новом окне

Топ-10 регионов с наибольшим числом ДТП с гражданами СНГ Регион Количество ДТП % изменение к прошлому году, % Москва 793 -4,0 Санкт-Петербург 381 21,0 Московская область 311 2,3 Республика Татарстан 82 141,2 Ленинградская область 80 -15,8 Самарская область 75 10,3 Краснодарский край 71 -26,8 Свердловская область 69 16,9 Приморский край 65 44,4 Новосибирская область 60 -3,2 Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года открыть таблицу в новом окне

Вторая причина — сложность администрирования нарушений, совершенных иностранными гражданами. Напомним, что 80% всех правонарушений на дорогах сегодня фиксируется камерами: в прошлом году количество постановлений, вынесенных в автоматическом режиме, перевалило за 100 млн. Чтобы вынести штраф на основе фотографии и выслать его автовладельцу, Центру автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД нужны сведения о собственнике машины. В случае с российским гражданином вся информация есть в Федеральной информационной системе Госавтоинспекции (ФИС). Но если машина зарегистрирована в иностранном государстве, то ‘достать’ данные гораздо сложнее.

Когда машина пересекает границу, то таможенная служба фиксирует данные на автомобиль, чтобы потом передать их Госавтоинспекцию. В 2018 году ФТС передала МВД информацию о 261,9 тыс. транспортных средствах, временно ввезенных в Россию. Но не всегда этих данных достаточно, чтобы вынести постановления. Другой случай: машина, допустим, приезжает из Белоруссии или Казахстана. При пересечении границы происходит лишь выборочный контроль (останавливают, в основном, коммерческий транспорт), а значит информации поступает очень мало. И хотя в 2018 году между Россией и Белоруссией было заключено соглашение об обмене сведениями о нарушителях, оно, к сожалению, до сих пор не применяется.

Все это приводит к тому, что из всех нарушений ПДД, совершаемых на автомобилях с иностранными ГРЗ, лишь 1% заканчиваются вынесением постановлений. В Москве в 2018-2019 гг. ненаказанными по вышеуказанной причине остались более 1,8 млн. автовладельцев и водителей. Будучи уверенными в своей безнаказанности, они не только грубо нарушают скоростной режим, выезжают на автобусные полосы, но и совершают массу других нарушений.

Третья проблема — сложность контроля уже уплаченных штрафов. По закону «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок», если на иностранном транспортном средстве совершается нарушение на территории РФ, то оно задерживается до уплаты штрафа. Но это правило применяется только в отношении грузового транспорта. По закону «О порядке выезда и въезда в РФ», если иностранец был привлечен к административной ответственности в России, и не оплатил штраф, то его не выпустят из РФ или не дадут въехать обратно. Но, опять же, из-за слабого контроля и отсутствия должного межведомственного взаимодействия не работают и эти нормы. В качестве иллюстрации можно привести данные по Москве: из 28 тыс. постановлений, вынесенных в отношении собственников автомобилей с иностранными ГРЗ с начала 2018 года, оплачено лишь треть.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компании, нуждающиеся в водителях, об этой ситуации знают, и могли бы проводить внутренний профессиональный отбор. Так делает, к примеру, столичный «Мосгортранс», отсеивая значительную часть кандидатов. Но в большинстве случае приоритет отдается экономии, а не безопасности: труд мигрантов дешевле, а значит их выгодней сажать за руль без каких–либо проверок. Хуже всего ситуация обстоит в сфере такси, где вся работа завязана на деятельности интернет-агрегаторов. Деятельность последних, отчасти, и спровоцировала прирост водителей-мигрантов в последние годы, так как упростился доступ к базе данных заказов такси: поставил приложение в телефон и езжай за клиентом. В Госдуме уже готовят закон, который должен установить четкие правила для работы агрегаторов.

Действующие ограничения для водителей-иностранцев (выдержки из закона «О безопасности дорожного движения»

— Иностранцы, постоянно или временно проживающие на территории РФ, могут управлять автомобилем на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений (ВУ) — Иностранное ВУ, выданное в государстве, у которого с Россией нет совместных международных договоров в области обеспечения безопасности движения, действует при условии, что оно предъявляется вместе с переводом на русский язык — Запрещено управлять автомобилем на основании иностранного ВУ при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами (например, на грузовых или пассажирских перевозках). Исключение – для граждан Киргизии и стран, где русский язык является государственным. — Запрещено менять иностранные ВУ, не соответствующие требованиям международных договоров РФ, на российские национальные удостоверения.

Что делать с этой ситуацией?

Проблема нарушений, которые допускают иностранцы за рулем, обсуждается уже много лет. В июне 2019 года тема поднималась на заседании президиума государственного совета с участием президента Владимира Путина.

План действий для решения проблемы уже есть.

Глава государства уже поручил правительству России до 1 февраля 2020 года принять меры по «обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков», нарушающих ПДД. Вице-премьер Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по безопасности движения в конце августа поручил МВД, ФТС, Минтрансу, ФСБ и другим ведомствам до 15 октября разработать «дорожную карту» мер, необходимых для выполнения президентского поручения.

В Госавтоинспекции, не дожидаясь сроков, уже нашли способ наказывать иностранцев за правонарушения. Автоинспекторы будут останавливать машины с зарубежными номерами и оформлять на водителей все ранее зафиксированные камерами нарушения, допущенные владельцами данных транспортных средств, рассказал заместитель руководителя российской Госавтоинспекции полковник полиции Александр Быков. «При этом вся информация об иностранных автовладельцах и их транспортных средствах будет вноситься в ведомственную информационную систему, что позволит в дальнейшем привлекать их к ответственности в автоматическом режиме, - говорит он. - Новая схема уже работает в нескольких регионах и внедряется по всей стране».

Кроме того, еще до госсовета в Госавтоинспекции разработали проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения», предполагающий, в частности, введение обязательной подготовки в автошколах для иностранцев, желающих обменять свои национальные права категорий «С» и «D» на российские через экзамен в ГИБДД. Документ сейчас проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.