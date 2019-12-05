Адвокат не исключил развития дела осужденного в США Бута

Адвокат отбывающего наказание в американской тюрьме россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что не исключает дальнейших шагов по делу клиента. Есть определенные процессуальные механизмы, которые, как он считает, будут использованы в ближайшем будущем.

«Я не буду предвосхищать события, но да, это может быть сделано как в юридической сфере, так и вне ее»,— сказал адвокат «РИА Новости». Господин Тарасов не исключил действий непосредственно в судебной сфере.

Виктор Бут отбывает наказание в тюрьме «Марион» (штат Иллинойс). Его задержали в 2008 году в Бангкоке, в 2012 году суд признал его виновным в попытке продажи ракет класса «земля-воздух», в заговоре с целью убийства граждан США и сговоре с целью убийства американских госслужащих и военных в Колумбии. По версии обвинения, Виктор Бут поддерживал организацию FARC, которая в США признана террористической. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

О приговоре читайте в материале “Ъ” «Виктору Буту зачитали его 25 лет».