Сменился начальник красноярского УФСБ

05 декабря, четверг
Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Андрея Виговского начальником управления ФСБ по Красноярскому краю, сообщает ведомство. Ранее он в течение пяти лет руководил УФСБ по Сахалинской области. Генерал-лейтенант Александр Калашников, возглавлявший красноярское управление ФСБ, перешел на должность директора ФСИН России.
Андрей Виговский служит в органах безопасности с 1995 года, ранее проходил службу на оперативных и руководящих должностях в территориальных органах безопасности.
Подробности — в материале “Ъ” «ФСИН передают в руки Александра Калашникова»