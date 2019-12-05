Сменился начальник красноярского УФСБ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Андрея Виговского начальником управления ФСБ по Красноярскому краю, сообщает ведомство. Ранее он в течение пяти лет руководил УФСБ по Сахалинской области. Генерал-лейтенант Александр Калашников, возглавлявший красноярское управление ФСБ, перешел на должность директора ФСИН России.

Андрей Виговский служит в органах безопасности с 1995 года, ранее проходил службу на оперативных и руководящих должностях в территориальных органах безопасности.

Подробности — в материале “Ъ” «ФСИН передают в руки Александра Калашникова»

Оксана Павлова