Программа господдержки региональных кинотеатров стартует в 2020 году

Государственный Фонд кино начинает программу поддержки региональных кинотеатров, рассказал «Ведомостям» его представитель, программа стартует в следующем году. Государство фактически возьмет на себя управление репертуаром кинотеатров. Руководить программой будет руководить Екатерина Бородачева, которая сейчас управляет «Российским кинобизнесом», сообщили источники.

Речь идет о кинотеатрах в малых городах, реконструкцию которых уже оплатило государство — с 2015 года на это было потрачено более 4 млрд руб. Главная проблема таких площадок — низкая посещаемость. В малых городах ниже заработки, и, как следствие, их жители реже ходят в кино. Из-за этого возникают проблемы с прокатными компаниями.

Ранее министр культуры Владимир Мединский предложил составить рейтинг регионов, в которых осуществляется проект кинофикации. «Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов»,— сказал господин Мединский. По его словам, губернаторам худших регионов будут направлены соответствующие докладные, а субъекты, не исправившие нарушения, не смогут больше принимать участие в программе кинофикации.