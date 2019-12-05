«РИА Новости»: первый полностью коммерческий запуск с Восточного пройдет в 2020 году

Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле следующего года, рассказал «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал, что с Восточного в 2020 году будет проведено пять запусков, однако не сообщалось, какие именно.

«18 апреля планируется первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете "Союз-2" с космодрома Восточный. За ними последуют пуски в мае, июне и июле»,— заявил собеседник агентства. Первый запуск коммерческих спутников с Восточного был произведен в 2017 году, однако тогда речь шла о микроспутниках, которые запускались в качестве дополнения к российскому «Метеору-М» 2–1.

Ранее сообщалось, что Россия проведет не менее шести пусков ракет со спутниками компании OneWeb в 2019–2020 годах. Запуск трех ракет планируется провести с космодрома Восточный, а еще трех — с Байконура. На страхование запусков выделено 52,5 млн руб, а на стартового стола Восточного — 80,177 млн руб.

Затем стало известно, что в декабре 2019 года британская компания OneWeb планирует запустить с космодрома Байконур партию из 34 спутников.