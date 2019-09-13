OneWeb в декабре запустит с Байконура 34 спутника

В декабре 2019 года британская компания OneWeb планирует запустить с космодрома Байконур партию из 34 спутников, сообщил в интервью французской газете Les Echos гендиректор компании Адриан Штекель. Запуск будет осуществляться на ракете «Союз», точная дата пока не известна.

OneWeb поставила своей целью в ближайшие два года обеспечить круглосуточное покрытие интернетом всей Земли. Для реализации этих планов компании нужно еще $2 млрд в дополнение к уже собранным $3 млрд, пишет издание. Господин Штекель сказал, что готов к проведению нескольких раундов переговоров с предполагаемыми инвесторами.

Проект OneWeb предполагает создание на орбите сети из 882 малых космических аппаратов (вес каждого — около 150 кг, стоимость — примерно $500 тыс.), которые должны обеспечивать высокоскоростной (до 10 терабит в секунду) доступ в интернет и к услугам связи по всему миру. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank.

Источник «РИА Новости» говорил, что запуск может состояться 5 декабря. После этого пусковая кампания будет перенесена на космодром Восточный, откуда планируется выполнить еще четыре пуска в 2020 году.

О том, почему ФСБ против системы спутниковой связи OneWeb, читайте в материале “Ъ” «Со спутниками не всем по пути».