Митрохин подал заявления в полицию после посещения места сноса «Соловья»

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил, что подал два заявления в полицию после посещения места сноса киноцентра «Соловей» в центре столицы. Господин Митрохин говорил, что приехал к киноцентру, чтобы попытаться остановить снос, однако его силой вывели на улицу.

«Я написал два заявления. Одно — что меня насильно выдворили со строительной площадки»,— сообщил он «РИА Новости». Второе заявление касается отсутствия на месте строительных работ информационного щита.

На Дружинниковской улице продолжился снос киноцентра. Здание обнесли строительным забором и подогнали технику. На месте собрались несколько активистов. Они попытались пройти на территорию кинотеатра и вступили в потасовку с неизвестными людьми, предположительно это были охранники здания.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «"Сергею Митрохину удалось прорваться к входу в киноцентр"».