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Бомбардиры чемпионата НХЛ

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
ИГПО
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)29193251
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)29183250
3. Брэд Маршан («Бостон»)28182644
4. Давид Пастрняк («Бостон»)28251843
5. Натан Маккиннон («Колорадо»)26172542…
9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)26122133…
13. Александр Овечкин («Вашингтон»)29201131…
15. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)24102030…
17. Андрей Свечников («Каролина»)28111829…
19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)26111728
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