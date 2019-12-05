Бомбардиры чемпионата НХЛ

|И
|Г
|П
|О
|1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|29
|19
|32
|51
|2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
|29
|18
|32
|50
|3. Брэд Маршан («Бостон»)
|28
|18
|26
|44
|4. Давид Пастрняк («Бостон»)
|28
|25
|18
|43
|5. Натан Маккиннон («Колорадо»)
|26
|17
|25
|42…
|9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
|26
|12
|21
|33…
|13. Александр Овечкин («Вашингтон»)
|29
|20
|11
|31…
|15. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)
|24
|10
|20
|30…
|17. Андрей Свечников («Каролина»)
|28
|11
|18
|29…
|19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
|26
|11
|17
|28
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