МХК «Еврохим»

Учреждена в августе 2001 года в форме ЗАО, в 2006 году перерегистрирована в ОАО (с сентября 2014 года — АО). Является одним из крупнейших в мире производителей азотных и фосфорных удобрений, доля на российском рынке — 30%. Производит 2% общемирового и 4% объема продаваемых в Европе минеральных удобрений. Ведет добычу железной руды, апатитов, бадделеитов, углеводородов, разрабатывает калийные месторождения. Основные предприятия — «Невинномысский азот», «Новомосковский азот», «Новомосковский хлор», «Фосфорит», «Еврохим-БМУ», Ковдорский ГОК, EuroChem Antwerpen N.V. (Бельгия), Lifosa AB (Литва).

В 2018 году объемы продаж удобрений составили 14,1 млн тонн. Количество заказчиков превышает 10 тыс., импортерами продукции являются более 100 стран. Число сотрудников — более 26 тыс. человек. 92,2% акций через ряд офшорных структур принадлежит главе совета директоров Андрею Мельниченко, 7,8% — гендиректору Дмитрию Стрежневу. В первом полугодии 2019 года «Еврохим» увеличил выручку на 14%, до $3 млрд, EBITDA — на 21%, до $819 млн.