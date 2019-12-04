ЦОДД и МАДИ обвинили друг друга в создании «дорожной ловушки»

Замглавы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин рассказал про жалобу одного москвичей, получившего штраф Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за стоянку под запрещающим знаком, хотя машина была размещена в парковочном кармане. Господин Евсин назвал это «ловушкой», в создании которой обвинил МАДИ.

«Рабочие, работавшие по заданию управы, не убрали знак и не сообщили в ЦОДД о произведённых изменениях. Руководство ЦОДД и департамента транспорта неоднократно заявляло, что парковочный карман сделан для парковки, — написал он. — Но постоянно находятся непонятливые люди, в том числе и из инспекции МАДИ. Инспектор выписал штраф. Давно принят регламент проверки и запрещено штрафовать и эвакуировать без подтверждения легитимности и правильности запрета». Спорный знак, как написал господин Евсин, оперативно демонтирован.

Господин Евсин предложил ввести компенсацию за подобные ошибочные штрафы (например, за штраф 2,5 тыс. руб. — 25 тыс. руб.), при этом оптимизировать процедуру обжалования. Отметим, что чиновник не первый раз рассказывает в соцсетях про ситуацию с неубранными знаками 3.27 у парковочных карманов.

Вечером в среду в ветке комментариев к посту появился ответ представителя МАДИ Светланы Вершининой. «Приведение данного участка в соответствие с проектом организации дорожного движения было вашей непосредственной задачей как заместителя руководителя ЦОДД и начальника ситуационного центра, — ответила она Александру Евсину. — Но самое парадоксальное в том, что данное нарушение зафиксировал не инспектор МАДИ, а сотрудник ЦОДД. Что подтверждается документально и говорит об абсолютной голословности ваших рассуждений. Кроме того, наши инспекторы ежедневно информируют ЦОДД о подобных случаях. Однако мы видим, что меры по их устранению принимаются несвоевременно, а иногда и вовсе игнорируются. Хотя устранение противоречий должно происходить в срок до 24 часов. Вы либо не знаете полномочий ЦОДД и МАДИ, либо не хотите брать на себя ответственность за невыполнение своих прямых служебных обязанностей и ошибки своих сотрудников».

Ранее комитет при Росстандарте предложил уменьшить размер парковочного места. Подробнее читайте в материале «Ъ».