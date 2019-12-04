Минтрансу неизвестно об идее запретить проезд грузовиков по МКАД

Минтрансу пока неизвестно об идеи запретить движение фур по МКАД после того, как ЦКАД будет введена в эксплуатацию, сообщил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. Ранее “Ъ” писал о том, что помощник президента Игорь Левитин допустил возможность полного запрета грузовикам ездить по МКАД в 2021 году.

«Лично у меня разговоров с Москвой о том, как мы будем или будут ли коллеги наши изменять данный режим, пока не было. Я думаю, что ближе к вводу какой-то разговор состоится, с их стороны инициатива может быть, но мне пока о ней неизвестно»,— сказал господин Алафинов на конференции «Скорость, безопасность, комфорт» (цитата по «РИА Новости»).

Заместитель главы Минтранса добавил, что МКАД принадлежит Москве и, соответственно, все решения город будет принимать в рамках своих полномочий.

Напомним, ЦКАД, которая может стать альтернативой МКАД, начали строить пять лет назад для разгрузки федеральных трасс. Сроки сдачи переносили несколько раз. Летом глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что трасса протяженностью 520 км будет готова в середине 2021 года.

Об идеи запрета проезда фур — в материале “Ъ” «Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург».

К каким последствиям может привести запрет — в материале “Ъ FM” «Грузовики рискуют отправиться за МКАД».