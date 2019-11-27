Грузовики рискуют отправиться за МКАД

Грузовикам могут полностью запретить ездить по МКАД. Помощник президента Игорь Левитин допустил, что это может произойти в 2021 году, когда будет достроена Центральная кольцевая автомобильная дорога.

Если альтернативную трассу сделают в срок, и она будет такой же комфортной для перевозчиков, то это будет даже удобнее, считает генеральный директор Bedford Group Владимир Ворошилов: «Все транспортные и инфраструктурные проекты в мире нацелены на одно — оптимизировать транзитные маршруты грузового автотранспорта. Москва является промежуточным пунктом для очень многих перевозок, поэтому чем дальше мы отодвинем его от города, тем, конечно, будет удобнее и самим автомобилистам, и жителям города, при условии, что представленная альтернатива не будет хуже той, которая есть, — со стоянками, заправками, пропускной способностью. Это никак не удлинит путь, скорее, наоборот, укоротит, но никто против не будет».

Сейчас грузовики могут передвигаться по МКАД с 22.00 до 6.00, в остальное время им нужно оформлять специальное разрешение. Компании, которые занимаются транзитными перевозками, часто получают его незаконно, говорит председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. По его словам, с такими грузовиками бороться необходимо, но запрещать всем фурам ездить по МКАД нельзя: «Запрет на движение по Московской кольцевой автодороге грузовикам, идущим транзитом, необходим. Тем более он будет актуален тогда, когда введут ЦКАД. Автомобилисты, у которых есть пропуски, привозят груз в дневное время. Например, из Москвы необходимо вывозить мусор, минуть МКАД практически невозможно.

На Московской кольцевой автодороге сейчас очень много транзитного транспорта, многие из водителей получили пропуски незаконно: предоставили в департамент транспорта документ о “необходимости” ввоза и вывоза грузов в дневное время.

На самом деле эти документы фиктивные. Запретить ездить грузовиками по трассе практически невозможно. Оптимальный вариант движения — по Ленинградскому шоссе до МКАД, оттуда до любого места съезда, но никак не через центр Москвы. Полностью запрещать движение для грузовиков непрактично, иначе все фуры начнут ездить по Москве».

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ЦКАД, который может стать альтернативой МКАД, начали строить пять лет назад, чтобы разгрузить федеральные трассы. Сроки сдачи переносили несколько раз. Этим летом глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что трасса протяженностью в 520 км будет готова в середине 2021 года.

Анна Никитина