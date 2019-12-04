СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook.

«Уважаемые журналисты. Пожалуйста, не распространяйте информацию "РБК-Украина" (в материале сообщалось об обысках в компании, аффилированной с Виктором Медведчуком.—“Ъ”), где я якобы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует реальности. Надеюсь, что журналист просто перепутал "нет" с "да"»,— написала госпожа Гитлянская.

По ее словам, обыски проходят в другом помещении и не имеют отношения к политике. Елена Гитлянская позднее опубликовала ссылку на пресс-релиз СБУ, в котором говорится, что ведомство обнаружило противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за вознаграждение передавала конфиденциальную информацию.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски. Его не пустили в здание силовики. Господин Кузьмин отметил, что это «похоже на месть» сотрудников СБУ из-за обращения депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Государственное бюро расследований с требованием провести расследование против силовиков. Поводом для жалобы стали сообщения СМИ о том, что сотрудники СБУ ведут незаконную слежку за членами партии.