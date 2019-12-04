Депутат Рады заявил об обысках в офисе Медведчука

В здании, где находится офис председателя политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски, заявил депутат Верховной рады от этой партии Ренат Кузьмин. По словам господина Кузьмина, в здании находятся силовики.

«Меня не пустили в этот офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ" (Служба безопасности Украины.—“Ъ”). Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе. Учитывая, что в этом здании находятся офисы народных депутатов, то проведение обысков у депутатов в их приемных, а также имущества депутатов является преступлением»,— рассказал депутат в эфире телеканала «112 Украина», находясь у входа в здание.

По его словам, если предположения об обыске подтвердятся, это означает, что сотрудники СБУ совершили должностное преступление и их нужно будет привлечь к уголовной ответственности. Депутат отметил, что это «похоже на месть» сотрудников СБУ из-за обращения депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Государственное бюро расследований. Они потребовали провести расследование против силовиков из-за сообщений СМИ о том, что они ведут незаконную слежку за членами этой партии.