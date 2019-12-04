Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР). Это предусмотрено законом о бюджете на ближайшие три года, который накануне подписал президент России Владимир Путин.

По подсчетам ПФР, после индексации средний размер таких пенсий вырастет до 16,4 тыс. руб. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, будут в среднем получать 46,5 тыс. и 39,9 тыс. руб. соответственно.

ПФР также напомнил об индексации и других выплат. Так, с 1 апреля на 7% должны быть увеличены пенсии по государственному обеспечению в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Это коснется почти 4 млн человек. На выплату пенсий будет выделено 584,4 млрд руб.

Напомним, в конце мая вступил в силу приказ Минтруда, который установил новую схему индексации пенсий в России. Согласно новым правилам, если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата. По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума. Раньше после каждой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума.

Подробности — в материале “Ъ” «Пенсии выводят за прожиточный минимум».