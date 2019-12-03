Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, доходы бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн руб., в 2021-м — 21,246 трлн руб., в 2022–м — 22,058 трлн руб. Расходы в 2020 году ожидаются на уровне 19,503 трлн руб., в 2021-м — 20,634 трлн руб., в 2022-м — 21,763 трлн руб. Профицит бюджета в 2020 году по плану составит 0,8% ВВП, в 2021-м — 0,5% ВВП, в 2022-м — 0,2% ВВП.

Прогнозируемый объем ВВП в 2020 году составил 112,863 трлн руб. При расчетах была заложена цена марки Urals на уровне $42,4 за баррель.

Бюджет был сформирован исходя из прогноза роста ВВП в 2020 году на 1,7% и его повышения до 3,1% и 3,2% в 2021–2022 годах. Среднегодовая цена нефти в 2020 году ожидается на уровне $57 за баррель, в 2021-м и 2022-м — $56 и $55 за баррель соответственно. Прогнозируемая инфляция — 3% в 2020 году и 4% в 2021–2022 годах.

О проекте трехлетнего бюджета — в материале “Ъ” «Три года сплошного профицита».