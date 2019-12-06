Горячее сердце Вари

Варя Бузоверова живет в городе Северске Томской области с мамой и папой. У девочки тяжелый врожденный порок сердца. В месяц Варя перенесла сложную операцию на открытом сердце: ей установили протез легочного клапана. Тогда операцию провели за госсчет. Сейчас Варя активно растет, и ее сердце тоже растет, протез уже не справляется с нагрузкой, его нужно срочно заменить. Вот только повторное протезирование государство не оплачивает, а у семьи Бузоверовых нет денег на дорогую операцию.

Больше всего на свете Варя любит театр, она с увлечением выступает на сцене, танцует и поет.

Правда, теперь Варя больше не может ходить в театральный кружок. Она быстро устает, слабеет, а любая инфекция или даже простуда грозит ей серьезными осложнениями. Варя пока еще не понимает, что это все из-за протеза в легочной артерии: он стал ей мал, как любимое платье с оборками. И для того, чтобы снова петь, танцевать, срывать аплодисменты, ходить с мамой и папой на спектакли в настоящий театр, нужна новая операция и новый протез.

Еще до появления Вари на свет родители узнали, что у нее порок сердца. За месяц до родов выяснилось, что ситуация даже тяжелее, чем предполагалось: дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, общий артериальный ствол. Это значит, что аорта и легочная артерия соединены в один большой сосуд, отходящий от сердца. В результате у девочки нарушено кровообращение, органы страдают от нехватки кислорода.

Когда Варе исполнился месяц, ее прооперировали: закрыли дефекты в перегородках, протезировали легочную артерию.

— Девять дней после операции Варя была в реанимации, неделю — на аппарате искусственной вентиляции легких. Я страшно боялась, что дочке станет хуже, не знала, выживет ли она,— вспоминает Любовь, мама девочки.— Хотелось остаться в больнице, закрыться с малышкой в какой-нибудь стерильной комнате и больше никогда из нее не выходить. Время показало, что в сложных ситуациях Варя умеет собраться, без капризов и истерик переносит неприятные процедуры — ведь после операции девочке приходится регулярно проходить обследования.

— У нее удивительная, просто огромная жажда жизни. Она радуется каждой минуте, любому событию,— говорит Любовь.— Вот сегодня мы идем смотреть мультик «Холодное сердце», и это для Вари настоящий праздник и вообще что-то грандиозное.

А еще Варя — прирожденный лидер, при этом добрая и заботливая, всегда готова помочь друзьям. Например, в детском саду опекает одногруппников, которые готовятся к школе: «Вы на меня не смотрите! Я левша, а вообще писать надо правой рукой и ручку держать правильно. Вот так надо держать! Тогда буквы получатся красивые».

Варина мама в шутку называет дочку «ботаником»: она так старательно, педантично и серьезно занимается с логопедом, что за этим забавно наблюдать. Дело в том, что помимо болезни сердца у Вари со временем проявились неврологические проблемы — ей трудно говорить, диагностирована дизартрия (расстройство речи, нарушение произношения.— Русфонд). Поэтому девочка и начала петь в детском театральном кружке «Соловушка» — тем, кто научится хорошо петь, со временем станет легче четко выговаривать слова.

При всем этом местные чиновники отказываются давать Варе инвалидность. Объяснения сотрудников медицинской комиссии просто обескураживали родителей.

— Сначала нам говорили: вам должно было стать хуже, а вам стало лучше, поэтому не положено! — рассказывает Любовь.— А потом еще похлеще: кроме сердца у вас должен отказывать еще какой-нибудь орган, тогда можно дать инвалидность, а так — нет. И все это очень усложняет нам жизнь. Мы, например, несколько лет ждали очереди в специализированный детский сад. Была бы инвалидность, пошли бы раньше, и Варя бы уже говорила лучше. Мы очень много занимаемся дома, но я не специалист. Делаю все, что могу, но этого явно недостаточно.

Давайте поможем Варе, которая очень любит историю про «холодное сердце», но в свои пять лет уже знает, что такое сердце хорошо только в сказке, а в жизни оно должно быть настоящее — горячее и живое.

Для спасения Вари Бузоверовой не хватает 980 872 руб. Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Вари сложный врожденный порок сердца — общий артериальный ствол, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок. В месячном возрасте девочке провели радикальную коррекцию порока: протезировали клапан легочной артерии, закрыли дефекты перегородок. Лечение позволило Варе жить и нормально развиваться. Сейчас она выросла, появились признаки дисфункции клапана, отмечена недостаточность правого желудочка, требуется репротезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra. Операция позволит нормализовать кровообращение и значительно улучшит состояние ребенка». Стоимость операции 1 023 872 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 980 872 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Бузоверову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Вариной мамы — Любови Валерьевны Бузоверовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Оксана Пашина, Томская область