Вучич: если бы в 1999 году Россию возглавлял Путин, бомбить Сербию никто бы не стал

Сегодня в Сочи прошли сербско-российские переговоры с участием глав государств. Александр Вучич и Владимир Путин обсудили ситуацию на Балканах, в частности в Косово. На пресс-конференции, посвященной итогам встречи, сербский президент заявил, что бомбардировок Сербии 1999 года удалось бы избежать, если бы в это время Россию возглавлял Владимир Путин.

«Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров (России.— “Ъ”). Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал»,— сказал господин Вучич.

Со своей стороны Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что сейчас Москва оказывает поддержку Белграду в вопросе обороноспособности Сербии. «Поддерживая приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, наша страна оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии»,— сказал российский президент.

Напомним, в рамках военной операции НАТО «Союзная сила» бомбардировки Союзной Республики Югославия (СРЮ) начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. По оценкам СРЮ, за время бомбардировок погибли более 1,7 тыс. человек.

Владимир Путин на момент бомбардировок НАТО был директором ФСБ России (с 5 июля 1998 года по 9 августа 1999 года) и занимал пост секретаря Совета безопасности России (с 29 марта по 9 августа 1999 года). С 9 августа возглавлял правительство. Исполняющим обязанности президента РФ Владимир Путин стал 31 декабря 1999 года.

О том, как Сербия встретила 20-летие бомбардировок НАТО,— в материале “Ъ” «Не забудем, но простим».

О встрече Владимира Путина и Александра Вучича в Сочи — в материале “Ъ” «Саммит скандального урегулирования».