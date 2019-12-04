Электронные подписи можно будет получить в банке. По крайней мере, глава Сбербанка Герман Греф попросил правительство расширить круг допущенных организаций. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который должен усложнить процедуру получения цифровых подписей. По задумке депутатов, полномочия по выдаче этих инструментов юридическим лицам нужно оставить только Федеральной налоговой службе. Но Герман Греф считает, что банки тоже могут этим заниматься. Однако кредитные организации должны соответствовать определенным критериям. Например, иметь чистые активы на 500 млрд руб. и располагать филиалами в большинстве регионов страны.

Чем банкиров заинтересовал рынок электронных подписей, пояснил эксперт компании СКБ «Контур» Сергей Казаков: «Электронная подпись сейчас — это универсальный инструмент, при помощи которого можно предоставлять налоговую отчетность, участвовать в цифровом документообороте и на рекламных торговых площадках в конкурсных процедурах.

Интерес банкиров, наверное, в том, чтобы получить новых клиентов, которые придут за сертификатом КЭП.

Непонятно, например, почему именно 500 млрд, а не 100 млрд или 1 трлн? Откуда взялась эту цифра? Почему только кредитные организации могут быть участниками этого процесса? Чем они отличаются от других хозяйствующих субъектов? Единственный логичный критерий – регионы присутствия: страна большая, и чтобы заниматься таким важным для развития цифровой экономики бизнесом, то ты должен быть представлен везде».

Усиленная квалифицированная электронная подпись создается с помощью сертифицированных ФСБ средств шифрования. Однако КЭП оказалась довольно ненадежным инструментом, который научились использовать мошенники. Например, “Ъ FM” ранее рассказывал о том, как с помощью подделки этих подписей на граждан оформляли компании и продавали недвижимость без ведома владельца. Монополия ФНС в этом сегменте не сможет существенно повлиять на безопасность цифрового инструмента, полагает президент Ассоциации разработчиков и операторов систем электронных услуг Юрий Малинин: «Все проблемы, о которых говорилось на протяжении полугода, возникают на стыке идентификации заявителя, где происходили некоторые мошеннические действия со стороны недобросовестных получателей электронной подписи. Когда за это возьмется ФНС случаи мошенничества с использованием электронных подписей юридических лиц явно будут сокращены. И если налоговая служба и дальше будет делать сеть удостоверяющих центров через себя с правом выдачи разрешения Сбербанку или иной другой коммерческой организации, то число мошеннических действий уменьшится. Количество игроков, которые смогут принимать участие в работе по выдаче электронных подписей, сократится в разы».

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Сейчас электронную подпись юрлицам выдают около десяти российских банков. Если законодатели примут критерии, предложенные Германом Грефом, на рынке их останется только три. Это сам Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Остальные не пройдут по размеру чистых активов и по числу регионов присутствия.

Светлана Белова