Квартиру вернули, возможность осталась

История москвича Романа, о котором ранее рассказывал “Ъ FM”, завершилась: на днях суд все же вернул ему жилье. Однако преступники, которые похитили недвижимость, до сих пор на свободе. Именно из-за этого дела власти приняли решение изменить законодательство. Впрочем, как говорят эксперты по кибербезопасности, претензии к ЭЦП остаются. С подробностями — Александр Рассохин.

В мае москвич Роман получил ежемесячную платежку за коммунальные услуги и увидел, что его квартира числится за другим человеком — неким Машковым. После общения с сотрудниками Росреестра стало понятно: преступники без ведома Романа получили на его имя электронную цифровую подпись, с помощью которой можно, к примеру, удаленно оформить сделку о передаче имущества — что мошенники и сделали по договору дарения.

Теперь после четырех месяцев разбирательств суд аннулировал сделку, рассказал “Ъ FM” Роман: «Только к октябрю этот Машков отправил нотариально заверенные показания. Он никогда не получал цифровую подпись, никакие договоры не оформлял, впервые слышит о квартире и хочет, чтобы собственность обратно вернулась ко мне.

Гражданский процесс закончился — мне квартиру вернули.





Но сейчас продолжается уголовное расследование».

Мошенники, как предполагается, действовали в составе преступной группы. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Правда, их до сих пор так и не удалось обнаружить. Что происходит по делу, Роману не известно. В мае у него взяли показания, и после этого наступила тишина. Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов считает, что преступники действовали в связке с кем-либо из сотрудников Росреестра: «Это достаточно адекватные, разумные, профессиональные жулики, которые понимают, как надо работать. Здесь наблюдается именно коррупция в Росреестре. Исходя из обстоятельств данной истории, мы понимаем, что у следствия нет никаких выходов на эту группу. Есть конечный приобретатель, который разводит руками и говорит, что он ничего об этом не знал и не понимает, кто ему подарил квартиру. Доказать обратное просто невозможно».

История Романа стала резонансной. Меньше чем через два месяца Владимир Путин подписал поправки в законодательство. Теперь, чтобы совершить сделку с недвижимостью через интернет, собственник должен заранее сообщить в Росреестр о своих намерениях. Иначе ведомство принимать заявление не будет.

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Решит ли это проблему? Руководитель Центра IT-исследований и экспертиз РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев признает, что такие поправки будут эффективными. Другое дело, что это вновь подчеркивает существование проблемы с цифровой подписью, добавляет он: «Сам факт этой поправки фиксирует, что электронная подпись в нынешней правовой ситуации является инструментом ненадежным, и это крайне грустная констатация. Надо выстраивать системную работу удостоверяющих центров и работу по возможности проверять валидность подписи — кому она принадлежит.

Это должно быть доступно, прозрачно, отрегулировано.

Пока процедура применения электронной подписи не построена, у нас все время будет такая амбивалентная позиция: или мы применяем ЭПЦ, потому что это современно, или мы боимся применять, поскольку это небезопасно».

В этом году широкую огласку получили и другие мошенничества с цифровыми подписями. С помощью ЭЦП преступники регистрировали на третьих лиц компании, составляли акты о якобы проведенных сделках, а после — незаконно возмещали НДФЛ из бюджета на десятки миллионов рублей. Почему мошенникам так легко удается получить подписи? Вопросы возникли к частным удостоверяющим центрам, которые выдают ЭЦП. Поэтому правительство предложило передать эту функцию исключительно налоговой службе, правда, только когда речь идет о юридических лицах и ИП. Ожидается, что законопроект правительства в первом чтении будет принят в этом месяце.

В Росреестре сообщили “Ъ FM”, что, помимо Романа, таким же образом с помощью электронной цифровой подписи потерял квартиру и другой житель столицы — на этот раз в «сталинке» на Кутузовском проспекте. Суд по аннулированию сделки состоится 20 октября.