Headhunter: россиян мотивирует работать высокая зарплата и карьерный рост

Лучше всего россиян мотивирует хорошо работать высокая зарплата, удобный график и возможность карьерного роста, следует из исследования Headhunter, результаты которого опубликовало агентство «РИА Новости». При этом почти никакой роли не играет медицинское страхование и корпоративные мероприятия.

Исследование проводилось 11–19 ноября. Опрошено 5 тыс. соискателей.

Больше всего россиян мотивирует работать:

высокая зарплата — 61%;

удобный график, возможности карьерного роста и развития — 34%;

масштабные и интересные задачи — 26%.

Меньше всего россиян мотивируют:

корпоративные мероприятия — 1%;

полис добровольного медицинского страхования — 2%;

дополнительные отгулы и выходные — 4%;

оплата обучения — 6%.

Высокая зарплата, масштабные задачи, профессионализм коллег мотивирует больше мужчин, чем женщин. Женщин больше, чем мужчин, мотивирует удобный график, официальное оформление, признание, комфортный офис и отсутствие привязки к офису. В возрасте до 17 лет соискателей больше мотивирует удобный график и признание начальством. С возрастом у россиян возрастает важность масштаба задач, официального оформления и наличия премий и бонусов.

Как ранее писал “Ъ”, работа в режиме аутсорсинга или на проектах временного предоставления труда интересна россиянам на старте и финише их трудовой карьеры. В эти периоды они в среднем зарабатывают этой деятельностью до 40–45 тыс. руб. в месяц.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Нестандартный труд без среднего возраста».