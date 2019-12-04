Полпредство: в Свердловской области острый дефицит врачей

Для Свердловской области системной проблемой является дефицит врачебных кадров, сообщила на совещании, посвященном реализации нацпроектов, советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда президента в УрФО Лариса Кузьмина. По ее данным, в регионе 28 врачей приходится на 10 тыс. населения. Общий дефицит врачей составляет более 2 тыс. специалистов.

«В области низкая укомплектованность хирургами, участковыми терапевтами и врачами скорой медицинской помощи — в два раза ниже, чем в РФ. В связи с этим возрастает нагрузка на оставшийся медперсонал, что приводит к профильному выгоранию и уходу»,— отметила госпожа Кузьмина.

Напомним, кадровый кризис в свердловском здравоохранении стал очевиден после массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле. В августе шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1. Позже врачи отозвали заявления.

Анастасия Реутова