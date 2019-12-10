Все будет супер

Суперкары – это не просто автомобили, а высокотехнологичные произведения искусства, создание которых было бы невозможным без мощной научно-технической базы. В подтверждение этому марка Lamborghini запатентовала уникальный синтетический материал, предназначенный для создания суперконденсаторов нового поколения. Не в последнюю очередь столь впечатляющий результат был достигнут благодаря плодотворному научному сотрудничеству с Массачусетским технологическим институтом, которое продолжается уже более двух лет.

В основе материала лежит металлоорганическая структура, синтезированная сотрудниками химического факультета МТИ под руководством профессора Мирча Динкэ. Упомянутая структура предусматривает увеличенную удельную площадь поверхности, на которую воздействует электрический заряд. В результате чего удельная энергоемкость суперконденсатора была повышена практически вдвое.

Как предполагается, данная технология позволит создать высокоэффективные аккумуляторные батареи, которые будут обладать высокой емкостью, геометрической адаптивностью и структурной целостностью. То есть всеми теми качествами, которые позволят превзойти даже те высочайшие стандарты, которые были заданы при создании Lamborghini Sian.