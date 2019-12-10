Угол наклона

Корпус Cybertruck создан по схеме экзоскелета. Кузовные панели выполнены из сверхпрочной стали холодного проката: утверждается, что она может выдержать прямое попадание из девятимиллиметрового огнестрельного оружия. Стекла Cybertruck – из сверхпрочного стекла Armor Glass. Трепещите, разбойники!

Если вы еще не видели на YouTube презентацию электрического пикапа марки Tesla, то обязательно посмотрите. Даже если вы совсем не интересуетесь автомобилями – это как минимум увлекательное шоу. Традиционно явление миру новинок Tesla представляло собой разве что артистичное выступление Илона Маска и крики публики, словно это не показ товара, а выступление проповедника или партийные праймериз перед выборами. Но в этот раз вся презентация была из ряда вон. Как и сам пикап Cybertruck – по форме нечто среднее между египетской пирамидой, истребителем-невидимкой Lockheed F-117 и транспортными средствами из фильма «Бегущий по лезвию».

Вместительность Cybertruck – шесть человек. Длина грузовой платформы – два метра. В салоне и в грузовом отсеке размещаются розетки на 220 вольт, что весьма кстати: бонусом на презентации был представлен квадроцикл Tesla, про который известно лишь то, что он может поместиться в кузов Cybertruck и заряжаться от батареи пикапа.

Илон Маск показал гостям презентации краткое слайд-шоу, из которого вывод напрашивался сам собой: все пикапы похожи друг на друга. При этом на лице у основателя и генерального директора Tesla явно читалось: все пикапы еще и уродливы, вы только на них посмотрите! Очевидно, что одной из целей при создании Cybertruck было придумать что-то оригинальное и… не то чтобы красивое, нет, но, скажем так, эстетcкое. Но ведь и правда: силуэт и линии кузова пикапа от Tesla просты и лаконичны. Концепция прямых линий в контексте автомобилестроения не оригинальна, но каждый раз пугающе концептуальна. Или есть другое слово. Не можете подобрать нужный эпитет, скажите просто: новинка выглядит «футуристично», никогда не ошибетесь.

Что вдохновило дизайнеров Tesla на создание Cybertruck? Lotus Esprit из фильма «Шпион, который меня любил», истребитель-невидимка Lockheed F-117 и мир будущего, каким его показали нам в фильме «Бегущий по лезвию».

К слову, этот диковинный марсоход, в топовой версии разгоняющийся до «сотни» меньше чем за три секунды и имеющий запас хода 800 километров, будет стоить всего-навсего от сорока до шестидесяти тысяч долларов. Автомобиль оснащен пневмоподвеской, при движении на высокой скорости кузов опускается для наилучшей аэродинамики, а на кочках дорожный просвет может быть увеличен до 40 сантиметров. Если вдруг в багажник нужно погрузить что-то тяжелое, заднюю часть для удобства можно опустить. Выпускать машину начнут вот-вот – покупателям ее обещают выдавать уже в 2021 году. Кстати, только за первые двое суток после презентации на Cybertruck было оставлено почти полторы сотни тысяч предзаказов. Вам тоже такой автомобиль хочется? В России занять очередь за этим пикапом можно с помощью Moscow Tesla Club.

Многие задаются вопросом, зачем пикапу Tesla бронированные стекла и кузов, способный выдержать не только удар кувалдой, но и выстрел из пистолета? Мы все же настаиваем на просмотре презентации новинки, где ее бьют огромным молотком, а в стекло бросают металлические шарики, как для игры в петанк. Зачем? Ответ во время мероприятия дал сам Илон, заметивший, что «нам в Калифорнии это пригодится».

В зависимости от модификации, Cybertruck может буксировать груз массой от 3400 до 6350 кг. Грузоподъемность же самого пикапа — 1600 кг.

Дело в том, что за последние годы самый зажиточный и самый свободно мыслящий штат США стал заложником собственных прогрессивных взглядов. Решив в пику иммиграционной политике президента Трампа принять у себя всех обездоленных, власти Калифорнии спровоцировали то, что в некогда благополучные города съехались десятки тысяч бездомных, сумасшедших фриков, наркоманов и просто бездельников. И отдельные заваленные мусором улицы сегодня напоминают декорации фильма «Джокер». Будь ты стартапер из Силиконовой долины или голливудский продюсер, тебе легко могут побить стекла в твоем автомобиле, если ты не подашь милостыню, или даже просто так, если твоя машина чем-то не понравилась. Cybertruck легко может не понравится, но вот стекла ему просто не прошибешь.