Минэнерго и «Газпром» проработают проект газопровода в Китай через Монголию

Минэнерго и «Газпрому» поручили создать рабочую группу, которая проработает вопрос о газопроводе через Монголию в Китай, сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев. Как ранее сообщал “Ъ”, ради этого проекта «Газпром» может временно отказаться от строительства газопровода из России в Китай через Алтай.

«Остается один из главных вопросов, чтобы этот проект был экономически окупаемым. Но российская сторона на уровне президента намерена проект серьезно рассмотреть, и соответствующие поручения даны Минэнерго и "Газпрому"»,— сказал господин Гордеев в кулуарах форума «Россия-Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС».

Ранее о поддержке маршрута рассказал премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на переговорах в Москве с руководством России и «Газпрома». По данным аналитиков, на проектирование уйдет один или два года, а на строительство — еще четыре или пять лет.

О преимуществах маршрута через Монголию и о минусах маршрута через Алтай — в материале “Ъ” «"Газпром" взял Алтай-аут».