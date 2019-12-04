ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин. По его мнению, оставлять эту часть экзамена нецелесообразно.

«Задача Госавтоинспекции в данном случае — оценить возможности кандидата в водители управлять транспортным средством в реальных условиях. Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени сотрудников ГИБДД»,— сказал господин Панарьин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По планам Госавтоинспекции, этап экзамена на закрытой площадке исключат в октябре 2020 года. Сейчас проект постановления находится в правительстве и ждет утверждения от премьер-министра.

Как ранее сообщал “Ъ”, в ГИБДД намерены проводить единое непрерывное тестирование. Изменения запланированы в рамках масштабной реформы образования водителей. Планы по введению единого экзамена появились еще в 2018 году.

О реформе — в материале “Ъ” «Водительские экзамены объединяются».