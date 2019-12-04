Яхта Олега Тинькова возьмет курс на север

Банкир Олег Тиньков собирается сдавать в аренду яхту, по сути, мини-ледокол, для путешествий в Антарктику. Она получила название La Datcha, ее дизайн представлен на отдельном сайте. Лодка обошлась предпринимателю минимум в €100 млн, он собирается использовать ее для активного отдыха. Яхту спустят на воду в конце следующего года. Что это за яхта? И выгодно ли сдавать ее в аренду? Выяснял Иван Якунин.

Сам Олег Тиньков гордо именует свое приобретение «первым частным ледоколом». Это не совсем так. Модель SeaExplorer — яхта ледового класса с укрепленным корпусом. Толстую кромку она не пробьет, но лед до 40 см ей вполне по силам. В маршруте не только знакомые Карибы и Средиземноморье, но и необычные, даже иногда труднодоступные места, например, Аляска, Курилы и Камчатка. Яхты такого класса могут долго не заходить в порт — до 40 дней. Как пишет Forbes, Олег Тиньков будет проводить на лодке 20 недель в году, все остальное время она будет доступна для аренды. За €740 тыс. в неделю, плюс депозит — 30%. Учитывая стоимость яхты, цена вполне рыночная, и на этом можно будет заработать, говорит исполнительный директор Российского яхтенного союза Сергей Гмыра: «Если яхта стоит €100 млн, то €10 млн в год надо будет тратить на ее содержание. Но одна-три недели аренды в год могут покрыть расходы на содержание яхты на всю команду. Сейчас на такие яхты очень большой интерес.

Люди накатались в теплых краях, хотят исследовать нашу планету там, где они редко могут себе позволить отдыхать.

Проект должен быть окупаемым».

По запросу Олега Тинькова длину яхты увеличили на 2 метра — до 77 метров, чтобы разместить на борту не один, а два вертолета. Для погружения вглубь в трюме предусмотрен батискаф. Еще есть четыре водных мотоцикла, два снегохода и лодка для дайвинга. «Это яхтинг про исследования, а не про то, как пить мартини и понтоваться в Сен-Тропе»,— заявил банкир в интервью Forbes. Хотя для комфортного отдыха на яхте есть джакузи, бассейн, сауна, тренажерный зал и даже массажный кабинет. Сейчас клиенты все чаще хотят видеть минималистичный интерьер, и яхта Тинькова в этот тренд вписывается, полагает яхтенный брокер AquaMarine Group Ирина Ильина: «У яхты по проекту абсолютно лаконичный интерьер. Видно, что будут использованы изысканные дорогие натуральные материалы в светлых тонах. Клиенты, которые будут арендовать лодку, либо же сам владелец не будут отвлекаться на вычурность интерьера, а будут наслаждаться видами. До 2025-2027 года такой интерьер будет очень актуальным».

Несмотря на интерес к исследовательскому яхтингу, предложение на рынке пока небольшое. В брокерской базе всего три лодки, правда, одна из них построена еще в 1974 году. Ее недельная аренда обойдется в €490 тыс. Спрос на такие яхты специфический, считает главный редактор издания Yacht Russia Артур Гроховский: «Я не думаю, что яхта будет сдаваться в течение 40 недель в году. Скорее всего, это будет гораздо меньшая продолжительность чартерного сезона. Мир дорогих яхт и их чартеры — достаточно закрытая история.

Редко называются фамилии заказчиков яхт, еще реже фамилии тех, кто берет их в чартер.

Арендаторами этой лодки могут быть относительно молодые, амбициозные бизнесмены, возможно, из IT-сферы, поклонники определенных технологий, борцы за сохранение климата».

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Как пишет Forbes, яхтой Олега Тинькова заинтересовался Билл Гейтс. Он собирается взять ее на три недели. А некий неназванный бизнесмен из российского списка Forbes, может арендовать лодку сразу на полгода. Кстати, сейчас бизнесмены строят экспедиционные яхты не только для себя, но и для ученых. В августе этого года на воду спустили крупнейшую частную лодку длиной 183 метра. Она построена по заказу норвежского миллиардера, и ее главная цель — защитить океан от загрязнения.