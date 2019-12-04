Губернатор: Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом

Как заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время визита в Хельсинки, определены четыре стратегических направления развития Санкт-Петербурга. Город должен стать комфортным, социальным, умным и открытым. В качестве приоритетной задачи он назвал «создание комфортной среды для инвесторов».

По словам господина Беглова, власти также намерены уделять внимание вопросам сохранения исторического центра, благоустройства, социальной инфраструктуры, транспорта и поддержки промышленности.

Напомним, что в Смольном надеются на рост промышленного производства в городе. Как заявлял лава комитета по промышленности и инновациям Юрий Калабин, объем промышленного производства в Петербурге должен расти на 10% в год в ближайшие пять лет.