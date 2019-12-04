04 декабря, среда
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Картину Гогена продали на аукционе за €9,5 млн

Работу французского художника Поля Гогена «Толстое дерево» продали на аукционе в Париже за €9,5 млн. Ее купил международный коллекционер, который пообещал, что картина останется во Франции. Его имя не разглашается.

«Шедевр таитянского периода Поля Гогена "Толстое дерево" 1897 года продан за €9,5 млн»,— говорится в сообщении аукционного дома Artcurial в Twitter.

Поль Гоген написал «Толстое дерево» в Таити. Работа входит в цикл из девяти произведений. Из них только «Толстое дерево» остается в частной коллекции. Остальные выставлены в ведущих музеях мира, в частности в Эрмитаже и Музее Орсэ.

Это не самая дорога картина художника, в 2015 году его произведение «Когда свадьба?» тоже таитянского периода была продана почти за $300 млн. Ее у швейцарского коллекционера Рудольфа Штейхелина купил коллекционер из Катара.

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