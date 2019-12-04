Картину Гогена продали на аукционе за €9,5 млн

Работу французского художника Поля Гогена «Толстое дерево» продали на аукционе в Париже за €9,5 млн. Ее купил международный коллекционер, который пообещал, что картина останется во Франции. Его имя не разглашается.

«Шедевр таитянского периода Поля Гогена "Толстое дерево" 1897 года продан за €9,5 млн»,— говорится в сообщении аукционного дома Artcurial в Twitter.

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Artcurial met en vente une ?uvre de Gauguin de la periode tahitienne (est. 5 a 7 millions d’euros). Cette toile au subtil camaieu « bleu vert Veronese », comme l… https://t.co/ZeXai6XP66 pic.twitter.com/K8A7lZuIBd — The Art Newspaper France (@TANdailyFrance) December 2, 2019

Поль Гоген написал «Толстое дерево» в Таити. Работа входит в цикл из девяти произведений. Из них только «Толстое дерево» остается в частной коллекции. Остальные выставлены в ведущих музеях мира, в частности в Эрмитаже и Музее Орсэ.

Это не самая дорога картина художника, в 2015 году его произведение «Когда свадьба?» тоже таитянского периода была продана почти за $300 млн. Ее у швейцарского коллекционера Рудольфа Штейхелина купил коллекционер из Катара.