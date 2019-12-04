Правительство России поощрило три сибирских региона на 3 млрд рублей

Правительство России выделило Новосибирской, Омской и Томской областям гранты из федерального бюджета на общую сумму более 3,3 млрд руб. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. Эти регионы вошли в число 50 субъектов федерации, достигших наилучших показателей оценки эффективности деятельности губернаторов и региональных правительств в текущем году.

По размеру выделенных грантов Новосибирская область заняла седьмое место. Ей выделили 1,37 млрд руб. Омской области, которая расположилась на 12-й строчке, получит 1,17 млрд руб. Томской области, занявшей 30-ю позицию, достанется дотация в размере 810 млн руб. «Эти деньги могут быть направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, на решение ряда текущих задач»,— отметил Дмитрий Медведев, чьи слова привела пресс-служба новосибирского правительства.

Всего федеральное правительство распределило дотации среди 50 субъектов на общую сумму 45 млрд руб. Больше остальных регионов получит Крым — 1,59 млрд руб., меньше всего средств выделятся Чукотскому автономному округу — 265 млн руб.

При распределении грантов будут учитываться такие критерии, как уровень доверия жителей региона к президенту России, число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, количество занятых в малом и среднем бизнесе, уровень бедности, уровень зарплат, объем инвестиций в региональной экономике, ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения и уровень образования жителей и др.

Подробнее новых показателях эффективности губернаторов — в материале “Ъ” «Больше олимпиад, аренды и самозанятых»

Вета Наумова