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Директор уральского региона сети «Магнит» покинул компанию

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились. Среди них директор уральского округа Сергей Саченко. Свои должности также покинули директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградове. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В пресс-службе компании увольнение топ-менеджеров подтвердили и назвали их плановой кадровой перестановкой и оптимизацией структуры управления отдельных подразделений. Ранее из-за ухода экс-гендиректора «Магнита» Ольги Наумовой компанию также покинули директор по персоналу Татьяна Князева и операционный директор Артем Смоленский. Причиной ухода госпожи Наумовой назывались разногласия с советом директоров относительно дальнейшего развития бизнеса.

В начале ноября сменился руководитель еще одной федеральной сети на Урале. Свою должность покинул директор уральского дивизиона «Мегамарт» (филиал «Дикси Юг) Александр Комиссаров.

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