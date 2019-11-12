Уральский дивизион «Мегамарт» сменил директора

Директор уральского дивизиона «Мегамарт» (филиал «Дикси Юг) Александр Комиссаров покинул свою должность. Как рассказал господин Комиссаров «Ъ-Урал», он уволился из компании по соглашению сторон в минувшую пятницу, 8 ноября.

Александр Комиссаров пришел в компанию «Дикси» в 1997 году и занимался развитием сети «Мегамарта», первый магазин которого тогда открылся в Екатеринбурге. В 2001 году он возглавил департамент маркетинга и закупок управления «Дикси» в Екатеринбурге. С 2007 года стал региональным главой «Мегамарта». В должности директора дивизиона «Мегамарт» Александр Комиссаров отвечал за развитие «Мегамарта» и «Минимарта» в УрФО.

Исполняющим директором назначен Вячеслав Пошморго, который ранее был директором по продажам торговой сети «Мегамарт».

В начале ноября ГК «Дикси» объявила о смене организационной структуры компании. В компании образовали шесть полнофункциональных мультиформатных макрорегионов. Исполнительные директора макрорегионов теперь напрямую подчиняться главному исполнительному директору ГК «Дикси».

Административная реформа завершится до конца 2020 года. В компании отмечали, что к тому времени существенно изменятся бизнес-процессы.

Татьяна Дрогаева