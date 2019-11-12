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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Уральский дивизион «Мегамарт» сменил директора

Александр Комиссаров покинул компанию после 22 лет работы

Директор уральского дивизиона «Мегамарт» (филиал «Дикси Юг) Александр Комиссаров покинул свою должность. Как рассказал господин Комиссаров «Ъ-Урал», он уволился из компании по соглашению сторон в минувшую пятницу, 8 ноября.

Александр Комиссаров пришел в компанию «Дикси» в 1997 году и занимался развитием сети «Мегамарта», первый магазин которого тогда открылся в Екатеринбурге. В 2001 году он возглавил департамент маркетинга и закупок управления «Дикси» в Екатеринбурге. С 2007 года стал региональным главой «Мегамарта». В должности директора дивизиона «Мегамарт» Александр Комиссаров отвечал за развитие «Мегамарта» и «Минимарта» в УрФО.

Исполняющим директором назначен Вячеслав Пошморго, который ранее был директором по продажам торговой сети «Мегамарт».

В начале ноября ГК «Дикси» объявила о смене организационной структуры компании. В компании образовали шесть полнофункциональных мультиформатных макрорегионов. Исполнительные директора макрорегионов теперь напрямую подчиняться главному исполнительному директору ГК «Дикси».

Административная реформа завершится до конца 2020 года. В компании отмечали, что к тому времени существенно изменятся бизнес-процессы.

Татьяна Дрогаева


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