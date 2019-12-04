04 декабря, среда
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СМИ сообщили о задержании заместителя ликвидированного лидера «Исламского государства»

Двоюродный брат и заместитель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри задержан в иракском городе Киркука, сообщает телеканал «Аль-Сумария». Он скрывался под различными именами, но был более известен как Ибн Халдун. Он считался так называемым военным эмиром в провинции Салах-эд-Дин.

Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».

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