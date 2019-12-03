Посольство РФ в США: арестованный за попытку обойти санкции россиянин вину не признает

Российское посольство в США находится на связи владельцем компании «КС Инжиниринг» Олегом Никитиным, арестованным в США по обвинению в «мошенничестве и отмывании денежных средств». Предполагается, что он в сговоре с другим гражданином РФ пытался купить купить турбину для подсанкционной российской компании. Господин Никитин содержится в изоляторе в штате Джорджия, свою вину он не признает, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«С момента ареста россиянина местными властями в сентябре сего года поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом. Продолжим оказывать соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие»,— говорится в сообщении. О том, где находится второй фигурант дела, сотрудник «КС Инжиниринг» Антон Черемухин, в сообщении не уточняется.

Олег Никитин является генеральным директором «КС Инжиниринг», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. В контактах на сайте также указана электронная почта с фамилией Черемухин. Компания оказывает услуги промышленным предприятиям, в том числе в нефтегазовой сфере и сфере энергоснабжения. Среди основных клиентов указаны такие компании, как Saudi Aramco, Eni, Knauf. .

Напомним, россиянам грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $1 млн. Согласно обвинительному заключению, неназванное российское предприятие, контролируемое правительством, заказало у Олега Никитина и его компании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн, чтобы потом использовать ее для бурения в Арктике. Фигуранты дела попытались обойти экспортные ограничения, чтобы доставить турбину в Россию. При этом они договорились о том, что конечный потребитель будет скрыт от американского производителя. По делу также проходят два гражданина Италии, гражданин США и несколько компаний.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Россияне попались на турбине».