Экзотические направления вывели в топ

Азиатские города оказались самыми популярными у путешественников по всему миру. Первую строчку в рейтинге международной аналитической компании Euromonitor International занял Гонконг. В этом году его посетили больше 25 млн человек. Следом идет Бангкок и Лондон. Также в пятерке лидеров оказались — Макао и Сингапур. Аналитики использовали данные за неполные 12 месяцев 2019 года, поэтому список лидеров еще может измениться. Так, из-за протестных акций, которые проходят в Гонконге с лета, город может потерять свои позиции.

Хотя председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров отмечает, что интерес туристов к азиатским странам за последний год действительно увеличился, и этому есть объяснение: «Гонконг — это, во-первых, транзитное направление, через которое летят в Австралию и Америку. Естественно, люди, которые прилетают в Гонконг, останавливаются на одну-две ночи, дольше оставаться там нет смысла. Что касается Сингапура, там такая же ситуация — это тоже транзитный хаб. Бангкок считался, скажем так, городом, в котором нужно провести хотя бы одну ночь. Это один из центральных городов Юго-Восточной Азии. Огромное количество даже российских туристов — под 2 млн — посещает Таиланд, и те, кто отправляется не на Пхукет, все равно проезжают через Бангкок. Вообще в азиатские страны приезжает много туристов. Одна из причин — то, что это более свободное, но не слишком дорогое направление, это экзотика. Съездить туда мечтает каждый».

В глобальном рейтинге оказались и российские города. Москва заняла 45-ю позицию — в текущем году ее посетили порядка 6 млн туристов. А вот Санкт-Петербург оказался на 59-м месте. В конце ноября московские власти задумались о том, чтобы улучшить позиции города во всех международных рейтингах. В частности, они готовы потратить 50 млн руб. на разработку стратегии, которая позволит подняться вверх. Улучшать положение мэрия планирует с помощью разъяснительных бесед с авторами рейтингов и публикаций в иностранных СМИ. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин считает, что любые подобные списки чаще все субъективны. Но у Москвы действительно есть возможность стать более привлекательной для туристов. «Если смотреть на реальные цифры, количество туристов, которые приезжают в Москву, говорит совершенно об обратном. Российская столица становится очень популярной — по рейтингам других агентств она входит в топ-10 как минимум. Только фестиваль “Путешествие в Рождество” посещает ежегодно свыше 12 млн туристов. Конечно, это с учетом россиян.

Единственное, что, наверное, сдерживает въездной туризм в Москву, — это отсутствие электронных виз, которые уже выдаются в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Калининграде.

Сейчас идет активное продвижение Москвы и других российских городов на международных рынках. Максимум информации позволит увеличить в разы поток туристов».

Каким образом можно повысить привлекательность столицы Читать далее

При этом на прошлой неделе в рейтинге World Travel Awards Москва стала лучшим туристическим городом мира. Она обошла даже Нью-Йорк, Лондон и Париж. А Санкт-Петербург в третий раз подряд признан самым привлекательным культурно-туристическим направлением Европы.

Владислав Викторов