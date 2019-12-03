Трамп и Макрон выступили за диалог с Россией

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне заявили о необходимости наладить отношения с Россией.

«Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо — поладить с Россией... У нас с вами похожая точка зрения на это»,— обратился господин Трамп к президенту Франции. По мнению американского президента, «российский народ это тоже хотел бы увидеть». Он также заявил, что США и Россия могут заключить ядерное соглашение, «которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны». Этот вопрос он уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

Господин Макрон отметил необходимость стратегического диалога с Россией для безопасности в Европе. Он добавил, что НАТО была создана 70 лет назад в других исторических условиях для противоборства с СССР. «Нам надо видеть новую историческую ситуацию»,— сказал президент Франции. Необходимо выработать новую повестку, добавил он.

Ранее господин Путин на совещании в Сочи, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд военно-морского флота, заявил, что Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с НАТО. По его словам, Россия делала шаги навстречу альянсу и пыталась предложить конструктивную повестку, однако после 2008 года сотрудничество было фактически свернуто. Вместе с тем Москва надеется, что интересы общей безопасности и мирного будущего планеты возобладают.

Напомним, 3 декабря в Лондоне открывается 70-й юбилейный саммит НАТО. Основной переговорный день пройдет 4 декабря.

Об ожиданиях от встречи глав стран НАТО — в материале “Ъ FM” «Саммит НАТО встречают протестами».