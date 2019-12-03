Макрон не стал отказываться от слов про «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал отказываться от своих слов о «смерти мозга» НАТО, передает корреспондент “Ъ”. Также глава государства считает, что в стратегию Североатлантического альянса необходимо внести ясность.

«Я не отказываюсь от своего заявления. Я подтверждаю эти слова»,— заявил господин Макрон в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Лондоне.

Напомним, со словами о «смерти мозга» Североатлантического альянса господин Макрон выступил в интервью британскому еженедельнику The Economist. Французский президент указал на то, что европейские страны больше не могут полагаться на США в защите союзников по НАТО. По его мнению, Европа должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе.

Слова господина Макрона подвергли критике президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об ожиданиях от юбилейного саммита НАТО — в материале “Ъ FM”.