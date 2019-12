Apple представила ежегодную музыкальную премию

Американская корпорация Apple объявила, что 4 декабря состоится вручение первой ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. На церемонии в Steve Jobs Theater в Купертино в США выступит певица Билли Айлиш.

Победу в номинации «Артист года» одержала Билли Айлиш, она же вместе с братом победила в номинации «Лучший автор песен», ее пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» стала «Лучшим альбомом». Прорывом года признали певицу Lizzo, а песней года — «Old Town Road» рэпера Lil Nas X.

В качестве награды артистам будет вручаться круглая и плоская кремниевая пластина диаметром 30 см, которая подвешена между полированным листом стекла и корпусом из обработанного алюминия.

При выборе победителей учитывались мнение редакторов музыкального сервиса, а также предпочтения слушателей. Для номинаций «Альбом года» и «Песня года» использовались в том числе данные стриминга. По данным Apple Music, альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» прослушали свыше миллиарда раз.

Евгений Федуненко