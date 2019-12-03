Премьер Греции обеспокоен вмешательством России в дела западнобалканских стран

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что «был и будет» обеспокоен вмешательством России в дела западнобалканских стран. Россию ранее обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Греции и Македонии.

«Я был обеспокоен, я обеспокоен, и я буду продолжать беспокоиться»,— сказал в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос о российском вмешательстве.

Напомним, в декабре 2018 года заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Россия «сделает все возможное ради собственных интересов и вопреки интересам Македонии для того, чтобы подорвать процесс вступления в силу этого (Преспанского.— “Ъ”) соглашения». МИД России отверг обвинения во вмешательстве.

В январе парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македонии в Республику Северная Македония. Переименование позволило завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет. В феврале послы 29 стран—членов НАТО и Македонии подписали в Брюсселе протокол о вступлении страны в альянс. Накануне США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Подробнее расширении ЕС — в материале “Ъ” «Балканы направляют в зал ожидания».