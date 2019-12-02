США ратифицировали протокол к Североатлантическому договору по вступлению Северной Македонии в НАТО, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter. Ранее за принятие протокола проголосовал Сенат США, 91 сенатор высказался за, двое — против.

«Рад сообщить, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. На один шаг ближе к тому, чтобы принять Северную Македонию в качестве 30-го союзника по НАТО!» — написал господин Помпео.