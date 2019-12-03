Ситимобил заработал в Уфе

3 декабря 2019 г. – сегодня агрегатор такси Ситимобил начал работу в Уфе - это девятый город Приволжского федерального округа, тринадцатый город-миллионник, а также тридцать седьмой город, где доступен сервис. В ноябре Ситимобил начал работу в Красноярске, Челябинске и Екатеринбурге.

Ситимобил и аналитическое агентство ResearchMe* выяснили, что, почти половина жителей Уфы пользуются услугами такси несколько раз в месяц, при этом чаще всего люди заказывают автомобиль, когда опаздывают (59%) или едут в гости (54%). Интересно заметить, что уфимцы являются настоящими любителями музыки. Так, 60% пассажиров обращают особое внимание на музыку во время поездки, а большинство (66%) и вовсе не прочь иметь возможность подключить свою музыку. Если было бы можно выбрать водителя с похожим музыкальным вкусом, этой опцией воспользовались бы 71% пассажиров в Уфе.

Минимальная стоимость поездки с Ситимобил в Уфе составит 59 рублей по тарифу “Эконом”. Жители города могут также выбрать тариф “Комфорт”, а со временем тарифная линейка будет расширена. Заказать такси можно через приложение и по телефону: + 7 (347) 201-01-01.

«Ситимобил продолжает активную экспансию в Приволжском федеральном округе. Мы рады сообщить, что жители столицы Республики Башкортостан уже сегодня могут оценить преимущества таксипортации, — рассказал Виталий Ишков, директор региона Уфа&Казань. — Для нас это важное событие, ведь основная задача Ситимобил — сделать граждан более мобильными и дать им возможность передвигаться по городу быстро и безопасно по привлекательной цене».

К сервису Ситимобил в Уфе в настоящий момент подключено более 1200 зарегистрированных водителей, в планах на ближайшее время — увеличение числа партнеров.

Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору и на платформе VK Mini Apps. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон. Уже к декабрю 2018 года Ситимобил показал 16-кратный рост: 4 млн поездок в месяц. В июле 2019 года к инвестициям в проект присоединился Сбербанк: совместно с Mail.ru Group компания инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси Ситимобил и сервиса доставки еды Delivery Club. В 2019 году компания начала активную региональную экспансию и запустила уже 16 городов за пределами Москвы и МО.

* Опрос проводился в 2019 г. среди более 8600 респондентов по всей России

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