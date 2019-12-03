Кремль отрицает планы допустить к выборам в Госдуму большее число малых партий

Никаких нововведений в вопросе допуска партий на выборы в Госдуму в 2021 году нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее об идее администрации президента допустить на выборы больше малых партий для помощи «Единой России» сообщали «Ведомости».

«Тут я никак не могу прокомментировать. Мне нечего сказать. Никаких нововведений на этот счет нет»,— сказал пресс-секретарь.

Напомним, по словам источников «Ведомостей», допуск большего количества малых партий к выборам в Госдуму должен обеспечить конституционное большинство «Единой России». Они не пройдут барьер 5%, а их голоса перейдут тем партиям, которые войдут в Госдуму.

Напомним, в конце ноября прошел XIX съезд «Единой России». Лидер партии Дмитрий Медведев раскритиковал практику выдвижения единороссов в качестве самовыдвиженцев, а глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал целью партии 301 мандат в Госдуму.

Подробнее о съезде — в материале “Ъ” «Ротация ради выборов».