«Ведомости»: на выборы в Госдуму могут допустить больше партий для помощи ЕР

В администрации президента обсуждается идея допустить на выборы в Госдуму 2021 года больше малых партий. Они не пройдут барьер 5%, не смогут войти в парламент, и их голоса перейдут тем партиям, которые войдут в Госдуму. Инициатива обсуждается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что благодаря этому можно обеспечить конституционное большинство «Единой России». Партия может получить 35–40% по спискам и занять три четверти округов. «За счет перераспределения оставшихся голосов будут получены дополнительные мандаты. Это одна из рабочих идей, для этого не нужно ничего менять»,— сказал источник газеты.

Предполагается, что малым партиям помогут собрать подписи, и каждая наберет по 1–2%. При этом допуск соратников Алексея Навального и Дмитрия Гудкова не планируется, пишут «Ведомости». На выборы могут допустить большинство партий.

Как напоминает газета, в 1995 году на выборы допустили 43 партсписка. Благодаря этому партии, которые преодолели барьер, практически удвоили число мандатов по спискам. В 2016 году участие в выборах принимало 14 партий. Те, которые не прошли в Госдуму, набрали 13,1%. Это дало меньшую прибавку парламентским партиям: «Единая Россия» получила на 18 мандатов больше, КПРФ и ЛДПР — на пять мандатов, а «Справедливая Россия» — на два.

Напомним, в конце ноября прошел XIX съезд «Единой России». Лидер партии Дмитрий Медведев раскритиковал практику выдвижения единороссов в качестве самовыдвиженцев, а глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал целью партии 301 мандат в Госдуму.

Подробнее о съезде — в материале “Ъ” «Ротация ради выборов».